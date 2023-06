Maxi famiglia di api dietro la parete di una casa al mare: trovati 40mila insetti

Tutto è partito da un insolito ronzio proveniente dalla camera da letto e nella fattispecie, dal condizionatore. Ronzio che ha insospettito il proprietario di casa il quale ha deciso di vederci chiaro, poi la sorpresa. Davanti a sé una famiglia di 40mila api. Gli insetti, come spesso accade in questi casi, avevano trovato un luogo chiuso dove trovare riparo dalle avverse condizioni meteo delle ultime settimane. Condizioni che non facilitavano la loro riproduzione.

La rimozione della famiglia di api trovata in una casa al mare

Siamo a Santa Marinella, ad intervenire ieri per la rimozione in modo sicuro degli insetti l’esperto zoologo Andrea Lunerti. Quest’ultimo ha aperto una cavità nel muro e notato che le api erano entrate dal cavo della corrente nello split del condizionatore che non era chiuso nel modo corretto. I cavi arrivano nell’abitazione passando per l’intercapedine. Questi sono posti ben riscaldati dove gli insetti si rifugiano e trovano la possibilità di poter nidificare. Messa in sicurezza la stanza, le api sono state recuperate e poi messe in libertà 24 ore dopo.

I favi

Undici i favi di medie dimensioni ritrovati e la possibilità, piuttosto certa e concreta, che la famiglia di api nel giro di qualche settimana sarebbe raddoppiata. Come ha spiegato Lunerti, “Le Regine quando sono giovani e forti depongono dalle 1.000 alle 2.000 uova al giorno. In un attimo raddoppiano il numero della colonia”.

I controlli

Alla luce di ciò e con la stagione estiva alle porte, coloro che hanno una seconda casa in una qualche località balneare farebbero bene a fare dei controlli. Una delle prime attenzioni quella di verificare che non vi siano insetti volanti che entrano ed escono dalle cabine dove ci sono gli oggetti del mare. Bisogna poi, con prudenza, aprire le utenze di luce e gas e verificare la presenza di eventuali nidi. Attenzione poi agli armadi, ai contatori, agli scaffali in quanto gli insetti tendono a nascondersi nelle cavità. Infine, è poi bene rivolgersi all’iuto di un esperto, accantonando le soluzioni “fai da te”. Il video del ritrovamento e del salvataggio delle api è consultabile cliccando QUI.