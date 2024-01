Tentato omicidio a Santa Marinella: uomo colpito con un’ascia dalla compagna

Una scena da film quella che si è trovata di fronte una donna di Santa Marinella che ha prontamente dato l’allarme al 112: ‘Aiuto, c’è una mia vicina con l’ascia in mano e un uomo con il volto ricoperto di sangue’.

L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia sono corsi nell’abitazione per verificare la fondatezza delle dichiarazioni ed eventualmente prestare aiuto al malcapitato e fermare l’autrice dell’aggressione. Ed effettivamente quando i militari della sezione radiomobile sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo riverso in una pozza di sangue per il quale è stato necessario l’immediato trasporto in ospedale da parte del personale del 118.

Le ricerche per rintracciare l’autrice dell’aggressione

Dell’autrice dell’aggressione, in quella casa, però, non c’era traccia. Ed è così che gli uomini dell’Arma hanno avviato le ricerche. In breve i militari hanno rintracciato la presunta autrice del gesto, che si era data alla fuga a piedi per le vie del centro cittadino. Per lei, una 39enne romana, è scattato il fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio di un 72enne originario della Tanzania che ospitava nella propria abitazione e che da qualche mese aveva iniziato a frequentare.

Il giudice ha convalidato il fermo e disposto il carcere per la 39enne

L’indagata condotta presso la caserma di Via Antonio da Sangallo, vagliati gli elementi in possesso e d’intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stata dapprima sottoposta a fermo di polizia giudiziaria, quindi associata presso la Casa di reclusione di Civitavecchia. All’esito dell’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Civitavecchia il fermo nei confronti della donna è stato convalidato e il magistrato ha anche disposto per la 39enne la misura cautelare della custodia in carcere.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.