Uomo cade accidentalmente in un fosso: salvato dai Vigili del Fuoco

In provincia di Roma, un uomo questa mattina presto è stato portato in salvataggio da una squadra di salvataggio dei Vigili del Fuoco da dentro un fosso. Il soggetto, infatti, era erroneamente caduto all’interno di uno strapiombo, probabilmente per un piede messo in fallo o addirittura per essere scivolato in una strada boschiva bagnata dalle ultime piogge abbattutesi sul territorio provinciale capitolino. Una volta caduto all’interno del dirupo, l’uomo è stato costretto a chiamare i soccorsi, poiché impossibilitato a risalire in superficie con le proprie forze.

La caduta nel fosso di Rignano Flaminio, in Provincia di Roma

L’evento è avvenuto questa mattina, quando l’uomo nelle prime ore dell’alba è caduto all’interno del fosso. La vittima della rovinosa caduta, è un 64enne della zona. Infatti, l’uomo si era addentrato all’interno di un’area boschiva di Rignano Flaminio, in quanto voleva passare una mattinata all’insegna della caccia. Una situazione cui la natura deve essersi ribellata, facendo carambolare l’uomo all’interno del fossato per il terreno scivoloso dalle ultime piogge o un ramo sporgente.

A intervenire sul posto, per soccorrere il soggetto, sono stati i Vigili del Fuoco di Montelibretti, ovvero il nucleo S.A.F. e l’elisoccorso “Drago 139”. Tale intervento molto articolato, è servito poiché l’uomo si sarebbe ferito nella caduta all’interno del fossato. Condizione che, in manier ipotizzabile, hanno impedito alla stessa persona di risalire in superficie e recarsi al pronto soccorso più vicino sulle sue gambe. Ecco perchè all’interno del bosco sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che hanno imbracato l’uomo per farlo uscire dall’area naturale.

Sul posto, come ben visibile dalla foto, sono intervenuti sette operatori di soccorsi, che con corde, barelle e sacche hanno operato sul ferito. Una volta imbracato e portato fuori dal fossato, l’uomo è stato portato in ospedale attraverso l’ausilio dell’elisoccorso, che lo ha portato alla struttura ospedaliera per valutare le condizioni di salute dopo l’accidentale caduta.