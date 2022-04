Cerveteri, blitz antidroga nella notte: 4 arresti e maxi sequestro di sostanze stupefacenti

E’ avvenuto nella notte tra sabato e domenica: i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 4 uomini. Si trattava di persone indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

Arresti droga: giovani tra i 23 e i 34 anni

I militari era da un po’ di settimane che notavano uno via vai sospetto in un’autorimessa di Cerveteri, così hanno deciso di appostarsi: è stato così che hanno potuto scoprire i movimenti di pusher e relativi assuntori. Durante l’appostamento i carabinieri hanno notato due conducenti di auto dirigersi verso l’autorimessa. A questo punto è scattato il blitz, che ha permesso di bloccare tutti gli interessati. Si tratta di 4 giovani italiani già noti alle forze dell’ordine e con un’età compresa tra i 23 e i 34 anni. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 7 kg di sostanza stupefacente diviso tra hashish, cocaina, shaboo per un valor stimato di circa 70.000 euro, oltre a vario materiale utile per il taglio e il peso delle dosi. Per i quattro è scatta la misura degli arresti domiciliari.

(Foto di repetorio)