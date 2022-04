Antidroga, controlli a tappeto nella capitale: arrestate 16 persone

Continua senza sosta l’impegno degli agenti di Polizia di Stato sulle strade di Roma: nell’ultima settimana sono ben 16 gli arresti per spaccio. Sequestrato, inoltre 1 chilo e 200 grammi di droga e 2500 euro. Le zone toccate sono Prenestino, Tuscolano, Casilino, Viminale, San Basilio, Viminale, quartiere Trieste e Ostia.

Arresti droga Roma: quartiere Trieste

Nello specifico in un caso sono intervenuti poliziotti del commissariato Vescovio che hanno, invece, arrestato in flagranza di reato un romano di 46 anni. E’ stato possibile “pizzicare” il 46enne grazie a un travestimento messo in atto dagli agenti (camuffati da personale AMA). In questo modo gli agenti hanno potuto bloccare il criminale mentre cedeva droga a un compratore, che è stato poi sanzionato amministrativamente. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato a 4 mesi di reclusione.

Ostia: arrestato 42enne

Anche il personale del X Distretto Lido di Roma ha arrestato un 42enne gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All’interno della sua abitazione, nello specifico in una giacca, i poliziotti hanno trovato 52 grammi di hashish, più altri 0,8 grammi all’interno di una scatola adagiata su una suppellettile. Lo stesso 42enne ha confessato agli agenti di custodire nella cantina del padre, a sua insaputa, ben 7 panetti di hashish dal peso complessivo di 703,3 grammi. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato messo in libertà.

