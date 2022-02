Civitavecchia, organizzano un incontro per scambiarsi cocaina: ‘beccati’ due uomini

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere due uomini arrestati dagli agenti del commissarito di Civitavecchia.

Beccati mentre si scambiavano droga

Gli uomini, entrambi con precedenti, sono stati trovati in possesso di circa 20 gr. di cocaina. In particolare, nella mattinata di lunedì gli agenti hanno visto M.G. — 47enne conosciuto dagli investigatori e sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Allumiere — transitare a bordo della propria autovettura guidata dalla fidanzata. Insospettiti dalla presenza dell’uomo in città, i poliziotti lo hanno seguito fino a quando lo hanno visto incontrarsi con un altro noto soggetto, P.F., ed effettuare con lui uno scambio di droga. Immediatamente gli investigatori hanno bloccato i due uomini e sequestrato la cocaina.

Ora, P.F. è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre per G. M. — già sottoposto agli arresti domiciliari, infatti al momento dell’arresto stava usufruendo di un permesso — il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

