Scoppia incendio sulla nave cisterna, paura a Civitavecchia: «Mayday», l’allarme lanciato via radio

Paura nel primo pomeriggio di oggi dove la sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha ricevuto via radio la chiamata “mayday” da parte del Comandante di una nave cisterna, la “Punta Azzurra”, affiancata in fase di rifornimento gasolio alla nave da crociera “Celebrity Constellation”.

Principio d’incendio sulla nave a Civitavecchia

L’allarme è stato lanciato in quanto era stato rilevato un principio di incendio nella sala macchine della nave cisterna. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, che ha inviato sul punto di ormeggio delle due navi due rimorchiatori, i piloti, gli ormeggiatori, la motobarca dei Vigili del Fuoco e le guardie ai fuochi del porto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera oggi

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Capitaneria di porto, i due rimorchiatori hanno provveduto al distacco della cisterna dalla nave da crociera, onde evitare pericoli per quest’ultima. Dopodiché l’hanno trasferita a rimorchio alla banchina n.23 sud, dove erano in attesa due autobotti del distaccamento Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

Incendio spento

Durante le operazioni di rimorchio la motovedetta CP 305 della Guardia Costiera ha provveduto a regolare il traffico in porto e ad interromperlo nelle fasi salienti dell’operazione. L’incendio è stato quindi domato dall’equipaggio della cisterna con gli apprestamenti di bordo della stessa nave cisterna. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto successivamente alla verifica di eventuali ulteriori focolai a bordo.

Verifiche in corso al porto sulla cisterna

La cisterna “Punta Azzurra” rimarrà ormeggiata, per disposizione della Capitaneria di porto, presso la banchina n.23 sud per tutta la notte. Attesa ora la programmata visita di sicurezza da parte di Ufficiali della Guardia Costiera specializzati in Sicurezza per capire le cause dell’accaduto.