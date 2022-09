Incidente a Civitavecchia, perde il controllo dello scooter: muore un poliziotto

Grave incidente a Civitavecchia nella notte tra sabato e domenica 11 settembre, Domenico De Angelis, assistente capo della polizia penitenziaria, ha perso la vita nel sinistro.

Perde il controllo dello scooter in zona Uliveto

L’uomo, 52enne, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh 400 in zona Uliveto a Civitavecchia. L’agente del carcere di Borgata Aurelia stava tornando a casa, aveva appena terminato il suo servizio. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo, ha preso il marciapiede ed è caduto a terra.

Sul luogo è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato De Angelis all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo nel nosocomio.