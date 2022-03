Tragedia al lago: istruttore di sub s’immerge insieme ad un allievo e muore a 48 anni

Giallo al Lago di Bracciano. Un sommozzatore esperto, istruttore di sub con anni di esperienza alle spalle. Si era recato con un allievo per una immersione nel lago di Bracciano. Quando i due si sono immersi a qualche metro sotto la superficie, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. Una volta in superficie, l’istruttore era già privo di sensi, dopo è subentrata anche la morte. Aveva 48 anni, era originario di Civitavecchia ed è morto dopo aver raggiunto la riva del lago.

Morto in immersione sommozzatore esperto di 48 anni

La tragedia si è consumata sulle sponde di Trevignano, comune che affaccia sul lago della provincia di Roma, intorno a mezzogiorno della giornata di oggi, lunedì 14 marzo. Il suo allievo, poi, ha dato immediatamente l’allarme dopo averlo trascinato a riva dove poi è arrivato il mezzo dei soccorsi. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri che ora dovranno cercare di vederci chiaro in questa faccenda.

Le indagini in corso

Gli investigatori, assieme al supporto di un perito specialista in incidenti di tal tipo, dovranno accertarsi delle dinamiche e delle cause che hanno portato al fatale incidente per l’istruttore 48enne. In particolare, studiare le attrezzature impiegate e i presunti movimenti che sono avvenuti sott’acqua da parte dei due sommozzatori mentre erano alle prese con le loro esercitazioni. Nel frattempo, la salma è affidata alle autorità per l’autopsia.