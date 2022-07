Incidente a Colleferro: 50enne investito da un’auto

Si trovava in strada, ancora non è chiaro se sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un’auto. Attimi di paura quelli vissuti ieri sera, a Colleferro, da un 50enne del posto, che è stato falciato dalla vettura in largo Guglielmo Oberdan.

Come sta il 50enne investito a Colleferro

Il 50enne ieri sera si trovava a Colleferro, in largo Guglielmo Oberdan, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da una Fiat Punto. Alla guida una donna di 56 anni, che è poi risultata negativa all’alcoltest.

L’uomo investito, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite: è stato trasportato, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in codice verde all’Ospedale di Colleferro, dove è rimasto in osservazione. Ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Colleferro fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.