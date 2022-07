Carambola mortale nella notte: perde la vita il 25enne Manuel Mura

Un incidente drammatico, disastroso, che non ha lasciato scampo ad una giovane vittima di Fiumicino, avvenuto durante la nottata.

Carambola mortale: 25enne perde la vita

Una dinamica devastante che ha visto coinvolte una moto, un furgone e un’auto, tutti coinvolti nella carambola. I fatti tremendi fanno riferimento a questa notte, poco dopo le 2, a Fregene, in Viale di Porto, altezza civico 411. Prima il rumore straziante di una frenata improvvisa, poi un boato tremendo che aveva già fatto intuire il peggio a quanti avevano udito il fracasso.

La moto e l’impatto nella notte

Qui un motociclista di 25 anni, Manuel Mura, originario di Fiumicino, alla guida della sua moto Honda CBR, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo – non si esclude l’alta velocità – rovinando violentemente al suolo. Dopo la caduta, poi, il ragazzo e il suo mezzo si sono infranti contro un furgone e successivamente contro un’auto parcheggiati in strada. Per il 25enne non c’è stato niente da fare, è morto dopo l’impatto.

Le segnalazioni e il decesso

A seguito delle diverse segnalazioni al 112, sul posto è intervenuto personale del 118 che hanno solamente potuto constatare il decesso del giovane. Poi, sono stati i Carabinieri della Stazione di Fregene e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia che hanno rilevato l’incidente.