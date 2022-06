Via Appia, incidente mortale tra auto e moto: deceduto 37enne, grave una ragazza

Un tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 26 giugno, in Via Appia, tra Fondi e Itri, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto all’altezza della traversa Luigi Pirandello, tra via Ponte Tavolato e via dei Serpenti, nel Comune di Itri. Lo scontro ha visto coinvolti un’auto, una Peugeot, e una moto Yamaha.

Incidente in Via Appia, bilancio pesante

Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo al centauro, che è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuto sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane motociclista. Ferita gravemente e trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina la ragazza che si trovava a bordo della moto insieme al 37enne.

Conducente dell’auto in stato di choc

Anche il conducente dell’auto è stato soccorso dai sanitari del 118. Anche se non è rimasto ferito, l’uomo ha avuto bisogno di cure in quanto in stato di choc. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Fondi per i rilievi. Saranno loro a dover stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità dell’incidente.

Lunghe file si sono create in entrambi i sensi di marcia su Via Appia, specie nel tratto tra via Ponte Tavolato e via dei Serpenti.