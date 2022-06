Tragico incidente in viale dei Romagnoli, scontro auto-moto: morto centauro

Terribile incidente poco fa a Roma, nel X Municipio, in viale dei Romagnoli, all’altezza dell’incrocio con via di Dragoncello. Qui, intorno all’ora di pranzo, poco dopo le 13, un centauro ha perso la vita.

Incidente mortale in viale dei Romagnoli oggi

Poco dopo le 13 di oggi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate. E, purtroppo, ad avere la peggio è stato il centauro. È successo in viale dei Romagnoli, all’altezza dell’intersezione con via di Dragoncello. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso: per il centauro, di cui al momento non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare.

Sotto choc i residenti che hanno assistito alla terribile scena e che hanno dovuto fare i conti con quel corpo coperto a terra. Una scena straziante in una domenica che di festa ha ben poco.

