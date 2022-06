Incidente mortale alle porte di Roma: la vittima è Alessandro Maiorani, aveva 37 anni

Stava percorrendo la via Tiburtina Valeria al chilometro 45,500 in sella alla sua moto quando, improvvisamente, nel territorio di Vicovaro avrebbe perso il controllo del mezzo. E si sarebbe andato a schiantare contro l’auto che lo precedeva. Un impatto fatale che, purtroppo, ieri nel tardo pomeriggio non ha lasciato scampo al centauro, un ragazzo di Roma, ma residente a Vicovaro.

Chi è la vittima dell’incidente di ieri a Vicovaro

La vittima è Alessandro Maiorani, un cittadino romano, classe 1985, ma residente a Vicovaro. Ieri, nel tardo pomeriggio, si trovava sulla sua moto in via Tiburtina Valeria quando, per cause in fase di accertamento, ha prima perso il controllo del mezzo, poi è andato a finire su un’auto che lo precedeva. Alessandro, purtroppo, è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con la vettura. Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vicovaro, che hanno eseguito tutti i rilievi e dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva tutto in regola. La sua salma è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata, mentre nessun altro nell‘incidente è rimasto ferito.

I messaggi di vicinanza sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Alessandro, che lascia una moglie e due bimbi, era conosciutissimo, anche e soprattutto nell’ambiente sportivo. Vicinanza dall’ASD Gregoriana, dall’ASD Villa Adriana e dalla sua Vicovaro, di cui il 37enne rimarrà sempre un punto di appartenenza. Lui, che era conosciuto come JEFF e gestiva da anni il pub Kilkenny, viene ricordato come una persona splendida, un ‘personaggio, uno stimolo potente della vita’, un ragazzo educato e rispettoso, un bravo padre. Che ieri, purtroppo, ha perso la vita in un terribile incidente stradale.