Tragico incidente sull’Aurelia per una manovra azzardata: centauro in gravi condizioni

Roma. Un impatto violento, che lasciato il centauro in fin di vita e con gravissime ferite lungo tutto il corpo. Lui, un cittadino romano di 51 anni, di certo non avrebbe potuto immaginare cosa lo stesse aspettando al km 500 e 32 di via Aurelia (Torrimpietra) nella giornata di ieri, domenica 19 giugno.

La dinamica dell’incidente sull’Aurelia

Era a bordo della sua moto, forse per una escursione domenicale, quando all’improvviso la sua corsa è stata arrestata in blocco da un’altra auto, che gli è finita contro, travolgendolo in pieno e buttandolo già dalla sua due ruote.

Dopo l’impatto è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova in condizioni critiche. Il conducente dell’auto, invece, romeno di 47 anni, è rimasto illeso dopo l’impatto.

Le indagini e la ricostruzione

Non si conoscono approfonditamente le cause che avrebbero portato allo scontro, tuttavia, stando ad una preliminare ricostruzione, pare che l’auto stesse in quel momento uscendo da un distributore di carburante. Proprio nell’immissione in strada sarebbe avvenuto l’impatto che ha buttato il centauro a terra.

Una manovra, dunque, per immettersi in strada che è finita nella tragedia. L’auto in questione è una Opel Astra, mentre la moto impattata una Yamaha TDM. Ora c’è apprensione per le condizioni dell’uomo, nelle mani dei medici.