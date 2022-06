Roma. Terribile incidente nella notte tra auto e moto: prima lo schianto, poi l’incendio. Un morto e un ferito gravissimo

Uno schianto terribile. E’ pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte a Roma, in via Appia Nuova all’altezza del civico 1255. Un’auto e un’auto si sono scontrate all’altezza del civico 1255 per cause ancora in fase di accertamento poco prima dell’1:30 di questa notte.

Lo schianto mortale

I due mezzi si sono scontrati violentemente e, a seguito dell’urto, la moto ha preso immediatamente fuoco. La moto è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incidente è stato fatale per una delle due persone che si trovavano a bordo della moto. La vittima è una donna di 46 anni. Il suo corpo è stato trovato a circa 200 metri dal luogo dell’incidente. La donna era deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con la Squadra VVF 15/A del distaccamento di Marino. Insieme alla donna deceduta c’era un uomo, della stessa età, in condizioni gravissime. L’uomo è stato portato all’ospedale dei Castelli in codice rosso ed è in pericolo di vita.

Sotto choc ma illeso il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Sarà ora loro compito stabilire le cause dell’incidente e le responsabilità di quanto accaduto.

(Foto di repertorio)