Prof muore durante la lezione a liceo: studenti sotto choc

Dramma in provincia di Roma, Professore di liceo accusa un malore durante la lezione e muore. Un’intera comunità sotto choc: la vittima aveva 59 anni.

“Non mi sento tanto bene”, poche parole prima dell’allarme. Una normale lezione ai suoi studenti del Liceo come tante altre. Poi l’impensabile: un malore fatale che gli ha stroncato la vita. E’ morto così venerdì scorso un Professore di 59 anni mentre si trovava in classe. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Palestrina: il Professore Antonio Negro muore durante la lezione

Antonio Negro era uno stimato docente di Lettere. Insegnava al liceo Eliano Luzzatti di Palestrina in provincia di Roma: è qui che, tra lo choc generale di studenti e professori, si è consumato il dramma. Il professore stava spiegando in aula quando all’improvviso ha iniziato a sentirsi male e si è recato in bagno.

La situazione però è improvvisamente degenerata. Immediato è scattato l’allarme da parte dei colleghi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Inutili però si sono rivelati i tentativi di rianimazione. E alla fine altro non si è potuto fare se non constatare il decesso del Professore. Ieri, sabato 24 febbraio, si sono svolti i funerali.