Occhiali da sole, felpa e cappuccio: rapina a mano armata in un negozio a Palestrina

E’ entrato nel negozio e, minacciando la titolare con un coltellino, si è fatto consegnare l’incasso. Poi è fuggito via. A rintracciarlo i Carabinieri di Palestrina.

Momenti di paura nei giorni scorsi nella zona di Palestrina, in provincia di Roma, teatro di una rapina all’interno di un negozio di abbigliamento. Un uomo, con il volto parzialmente travisato, è entrato nel locale armato di coltellino dirigendosi immediatamente verso la cassa. Dopodiché ha minacciato la dipendente: “Dammi tutti i soldi”.

Rapina a Palestrina: cosa è successo

Il tutto è avvenuto la sera del 29 gennaio, lungo in viale Pio XII. E’ qui che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Palestrina sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della proprietaria del negozio di abbigliamento.

Giunti sul posto, la donna ha riferito ai Carabinieri che, intorno alle 19:00, ovvero in prossimità dell’orario di chiusura dell’esercizio, un uomo con occhiali da sole, una felpa nera con cappuccio calzato, armato di un coltellino, si era introdotto all’interno del suo negozio e, sotto minaccia, l’aveva costretta a consegnare l’intero contenitore della cassa continua con il denaro, per poi darsi alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.

L’arresto del malvivente: è un 31enne albanese

Grazie alla descrizione fornita dalla donna e all’immediata visualizzazione dei contenuti delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’esercizio, i Carabinieri, dopo aver attivato le ricerche, sono riusciti a rintracciare e a bloccare l’uomo in una via limitrofa. Il rapinatore è stato quindi identificato in un 31enne di origini albanesi, con precedenti, sorpreso con ancora indosso gli stessi abiti utilizzati per commettere la rapina e il coltellino con cui l’indagato avrebbe minacciato la vittima. La refurtiva, recuperata, è stata restituita alla negoziante che ha presentato denuncia. L’uomo è stato condotto in caserma e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto. Adesso deve rispondere di rapina aggravata.