Roma, rapina a mano armata al bar del Bricofer

Rapina in un bar di via di Rocca Cencia, in zona Borghesiana a Roma. è successo sabato sera intorno alle 21.00, quando un uomo con volto travisato è entrato nel locale ed è riuscito a mettere a segno il colpo portando via l’incasso, 1.500 euro e anche dieci stecche di sigarette.

Il titolare del bar è stato bloccato con nastro per i pacchi

Il malvivente si è introdotto nel negozio, un Bricofer e ha raggiunto il punto di ristoro del locale, un bar, nel quale ha trovato il gestore, al quale ha puntato una pistola contro, come riporta il Messaggero. In breve è riuscito a immobilizzare l’esercente, servendosi di nastro da pacchi gli ha bloccato i polsi e le caviglie. Poi ha trafugato quanto ha trovato in cassa e preso vari pacchi di sigarette prima di scappare.

Indagano gli agenti del Commissariato Casilino

Sul posto è accorsa una pattuglia del Commissariato Casilino che indaga sull’accaduto. Gli investigatori hanno acquisito la testimonianza della vittima della rapina e stanno scandagliando i video di sorveglianza per verificare se dalle immagini riescono a risalire all’autore. Purtroppo non c’erano altre persone al momento dei fatti nel locale, nessuno che possa aiutare nelle attività investigative e il rapinatore non è stato neanche visto uscire, sembra quasi si sia volatilizzato.

Si cerca di risalire all’identikit del rapinatore dai video di sorveglianza

Nonostante gli agenti abbiano scandagliato il territorio circostante del malvivente non c’era traccia, a guidare gli inquirenti nelle indagini solo il racconto della vittima e le immagini di videosorveglianza dalle quali si spera si possa estrapolare un frame nel quale il rapinatore aveva il volto scoperto.