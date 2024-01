Tre donne rapinate a Termini: autori beccati dalla Polizia

Rapine a Roma Termini, tre donne aggredite nell’area della stazione. Vittime avvicinate e derubate di quanto avevano con sé. Su di loro si è stretto però il cerchio delle indagini da parte della Polizia.

Tre donne rapinate da altrettanti malviventi. E’ successo a fine dicembre scorso, lungo una delle strade adiacenti alla stazione. A lanciare l’allarme erano state le vittime che, come ricostruito, erano state avvicinate e aggredite da tre soggetti. E in breve tempo gli agenti sono riusciti ad individuare i responsabili.

Rapine a Termini: tre arresti della Polizia

Il tutto accadeva nella notte del 27 dicembre scorso in via Turati, nei pressi della stazione Termini. Gli agenti del Commissariato Esquilino, che da subito hanno condotto le indagini, sono arrivati in breve tempo ad individuare i tre sospettati. I primi due erano stati fermati ed arrestati nell’immediatezza dei fatti, mentre più complesse si erano rivelate le ricerche del terzo, un 34enne nigeriano, in Italia senza una stabile dimora. I poliziotti lo hanno trovato infine in un’area verde di Via Guglielmo Pepe.

Inutile il tentativo di fuga messo in atto dal soggetto che, pur di sottrarsi all’arresto, non ha esitato ad opporre violentemente resistenza agli agenti. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato associato in carcere a disposizione della Magistratura. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Gli episodi di cronaca alla stazione

Anche negli ultimi giorni la cronaca ci ha portato dentro la difficile situazione che vive il principale nodo ferroviario di interscambio della Capitale. Da un lato non cala l’attenzione delle forze dell’ordine con continui servizi di controllo oltre ai presidi fissi a quali dovrebbe aggiungersi anche il supporto dell’esercito. Dall’altro però continuano a registrarsi reati: come la nuova tecnica escogitata per derubare le ignare vittime di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, o l’accoltellamento di un clochard avvenuto sempre nei giorni scorsi. Significativa, purtroppo, anche l’aggressione ad un agente della Polizia Locale di Roma Capitale: colpito in pieno con una testata per uno “sguardo di troppo”.