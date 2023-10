Che differenza c’è tra Viminale e Quirinale?

Vi siete mai chiesti che differenza c’è tra il Viminale e il Quirinale? Sono due dei sette colli su cui è stata fondata Roma.

Il Viminale è il più piccolo di tutti i colli romani ed è separato dal vicino colle del Quirinale da quello che viene definito Vicus Longus che in epoca romana collegava il Foro di Augusto alle Terme di Diocleziano. Scopriamo insieme le differenze tra i due colli Viminale e Quirinale.

Storia del Viminale

Il Collis Viminalis si estende per circa 25 ettari ed ha un’altezza compresa tra i 50 e i 57 metri. Dei setti colli di Roma il Viminale è il più piccolo. Si trova tra l’Esquilino a est e il Quirinale a nord.

Questo colle è stato chiamato così per i vimina, ovvero le piante di vimini, i vincheti, i cespugli e i boschetti di salice che lo ricoprivano in epoca romana.

In epoca romana non c’erano né santuari né edifici pubblici, ma era essenzialmente adibito a quartiere residenziale, come testimoniano anche i ritrovamenti archeologici in via Balbo e in via Santa Pudenziana.

Nel corso del tempo questo colle venne accomunato al Quirinale proprio per la mancanza di edifici pubblici e per la presenza di sole abitazioni.

Al I sec.d.C. risalgono le terme e i bagni pubblici. In età repubblicana la parte alta del colle divenne la sede delle ville patrizie, mentre nella parte bassa vivevano i plebei.

All’epoca di Diocleziano, intorno al 300 d.C, risalgono le terme chiamate appunto di Diocleziano, mentre in epoca successiva furono costruiti i castra praetoria, ovvero le fortificazioni militari, ma ciò allontanò i patrizi più facoltosi dalla zona. Sempre sul Viminale c’era la sede della caserma della III corte dei Vigiles che aveva l’incarico di sorvegliare le strade della città di Roma di notte e impedire gli incendi.

In epoca imperiale furono costruiti numerosi larari e sacelli.

Con Costantino furono smantellate le caserme e rimase attiva solo la parte delle Terme, per il resto il colle divenne abbandonato.

Con le invasioni barbariche e la distruzione della rete idrica anche le Terme divennero abbandonate. Solo la parte basse del colle rimase abitata.

Storia del Quirinale

Il colle del Quirinale invece prende il nome dal dio Quirino il cui tempo nell’antichità sorgeva proprio in questo luogo.

Nell’antichità era il collis più importante dal punto di vista strategico e, a differenza del Viminale, fu inglobato nella cinta muraria serviana.

C’era pochi edifici di culto. Oltre al tempio del Quirino fu costruito per volere di Vespasiano il tempio del Dio Serapide di cui oggi sopravvivono solo le statue dei Dioscuri.

In epoca medievale il colle si popolò di abitazioni, chiese e torri, mentre i marmi degli antichi edifici di epoca romana erano usati come materiale per le nuove costruzioni.