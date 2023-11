Città del Vaticano, nuovo percorso per visitare la Necropoli scoperta nel 2003

Finalmente Città del Vaticano inaugura il nuovo percorso per visitare l’antica necropoli scoperta per caso nel 2003 durante i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio. Il sito è di particolare importanza archeologica dal momento che sono state rinvenute numerose sepolture, molte delle quali in eccellente stato di conservazione. Siete curiosi di saperne di più?

Una nuova necropoli da visitare a Roma

Dal prossimo 17 novembre sarà finalmente possibile visitare la necropoli trovata oltre un ventennio fa e scoprire le antiche tombe datate tra l’età di Augusto e quella di Costantino. Per il momento le visite guidate e l’apertura del sito archeologico sono previste solo di venerdì e di sabato e si accede solo tramite prenotazione online sul sito ufficiale dei Musei Vaticani.

Oltre alla bellezza dei sarcofagi, perfettamente conservati, sono state scoperte nel medesimo sito anche sculture di eccellente manifattura. Gli studiosi sono ancora al lavoro per datare ogni singolo reperto, tomba e manufatto rinvenuto nella necropoli.

Necropoli vaticana

La necropoli di recente scoperta e di prossima apertura non è l’unica interessante da vedere a Città del Vaticano. Di grande bellezza e interesse è anche la Necropoli vaticana che si trova proprio sotto la famosa Basilica di San Pietro. L’area funebre si trova dove un tempo sorgeva il circo di Nerone. La cosa interessante è che la necropoli ospitava contemporaneamente sepolture cristiane e pagane. Tra i sepolti illustri, almeno secondo la tradizione, c’è anche l’apostolo Pietro che qui trovò la morte per crocifissione e poi fu sepolto nella terra nuda in una fossa proprio davanti al circo che era il teatro delle feroci persecuzioni contro i cristiani. Un secolo dopo la morte dell’apostolo fu costruito un’altare votivo che divenne meta di pellegrinaggio. Solo molti secoli dopo Costantino fece spianare il Colle Vaticano e la necropoli finì così interrata.

Gli scavi che riportano alla luce l’antica necropoli vaticana furono condotti per volere di papa Pio XII nel 1939 che voleva essere sepolto il più vicino possibile all’apostolo Pietro. Dalla campagna di scavo furono riportate alla luce nuove sepolture, tutte appartenenti a ricchi liberti di epoca romana. Gli studiosi hanno individuato il punto esatto dove fu sepolto San Pietro.

Di grande bellezza invece è il mausoleo dei Valerii, risalente alla metà del II secolo e abbellita con strucchi e affreschi.

Anche in questo caso per visitare la Necropoli vaticana e la tomba di San Pietro è necessario prenotarsi. Il tour dura un’oretta e mezza.

Oltre all’apostolo Pietro nella necropoli sotto la Basilica di San Pietro sono sepolti 7 pontefici tra cui Alessandro I, San Lino e San Cleto.