Cosa vedere a Guidonia e dintorni

Guidonia è un comune in Provincia di Roma, situato nell’area a nord est della Capitale, poco sopra Tivoli. Si tratta di una città a due passi dal Grande Raccordo Anulare, dunque raggiungibile in poco tempo, ricca di storia, arte e cultura.

Il nome completo è Guidonia Montecelio e raggruppa, dal punto di vista amministrativo, diverse località della sabina romana, ricomprese, per intenderci, tra la Nomentana e la Tiburtina. La sua storia, antichissima, abbraccia diverse epoche come testimoniano i numerosi siti d’interesse presenti sul territorio. La città, che quest’anno ha ospitato la manifestazione della Ryder Cup, è anche una delle più popolose del Lazio con i suoi oltre 85mila abitanti, con l’incremento demografico avvenuto soprattutto nel dopoguerra. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da vedere in zona.

Alla scoperta di Guidonia: cosa vedere

Ma cosa c’è da vedere in città? Come detto la Guidonia odierna rispecchia le diverse anime che l’hanno contraddistinta nel corso dei secoli. Sintetizzando, abbiamo in buona sostanza due parti: quella più antica, ricca di scorci medievali e chiese, e quella razionalista presente soprattutto in centro. Come luoghi di interesse ci sono diversi monumenti religiosi, le Chiese di San Evangelista, San Michele, San Lorenzo, San Antonio Abate, Sant’Edoardo e Santa Maria di Loreto. La sua storia del resto è millenaria considerando i primi insediamenti nella zona, passando per il periodo in cui si intrecciò con quella dell’antica Roma, fino ad arrivare al medioevo.

Non ultimo, il periodo tra le due guerre con una svolta inaspettata legata alla realizzazione di un aeroporto militare (“Alfredo Barbieri”) nel bel mezzo del primo conflitto mondiale, rilanciato e riqualificato poi negli anni ’20. Per quanto riguarda l’architettura, ecco Palazzo Cesi, la torre Littoria, il teatro imperiale e la Rocca, situata a Montecelio, posta a guardia dell’ingresso est della città; da visitare anche il Museo Civico Rodolfo Lanciani e quello della Via Cornicolana, e il giardino pubblico. Per quanto riguarda le aree naturali, il territorio comunale è ricompreso in un’area protetta costituita dal Parco dell’Inviolata. Infine lo sport: come citato in apertura la città ha ospitato il torneo mondiale di golf della Ryder Cup mentre in passato qui si erano svolti, tra gli altri, anche gli open d’Italia.

I dintorni: le frazioni

Del Comune fanno parte diverse frazioni tanto che Guidonia Montecelio è considerato un Comune sparso proprio per via della sua frammentazione territoriale:

Guidonia

Villanova

Villalba

La Botte

Setteville

Albuccione

Montecelio

Colleverde

Colle Fiorito

Bivio di Guidonia

Casa Calda

Marco Simone

Diversi i punti di interesse che si possono trovare anche all’interno di queste località: citandone alcune la Chiesa intitolata a San Giuseppe Artigiano a Villanova (tra le zone più popolose del Comune) o il castello a Marco Simone, mentre dal punto di vista culturale vale la pena menzionare i giacimenti di travertino a Villalba e le origini romane della zona di Colleverde. Altre località abitate minori sono rappresentate da Pichini, Poggio Fiorito, Colle Spinello, Colleverde II, Laghetto, Setteville nord, Villaggio azzurro.

Perché Guidonia Montecelio si chiama così, la storia

L’origine del nome Montecelio prende spunto dal paese di Monticelli facendo riferimento dalle due cime omonime su cui è posto. L’attuale denominazione risale al 1872 quando un decreto del Re impose questo cambio di nome; diversa è la questione invece per Guidonia: in questo caso si tratta di un vero e proprio caso di eponimia – ovvero un personaggio illustro, famoso che dà il nome ad una città – indicando in questo caso il Generale dell’Aeronautica Alessandro Guidoni, morto tragicamente nel 1928 durante un’esercitazione. Nel 1937, per chiudere il cerchio, le due località vennero riunite amministrativamente inglobando la parte antica di Montecelio a quella moderna di Guidonia come città di fondazione con il suo aeroporto militare. Il simbolo della città è una cornacchia posta su tre colli: si reputa sia antichissimo.