Il posto più fotografato al mondo è in Italia, chi ha conquistato il primo posto

È il posto più fotografato al mondo e si trova proprio in Italia. Andiamo a vedere di che luogo si tratta.

La nostra ricerca attraverso varie piattaforme di social media ci ha portato a compilare un elenco delle destinazioni più frequentemente fotografate in Italia.

Sembra che non solo gli appassionati di fotografia, ma anche gli accaniti utenti di Instagram, abbiano la tendenza a catturare e condividere scatti perfetti da cartolina che acquisiscono rapidamente viralità.

La domanda nella mente di tutti è se questi punti siano davvero così sbalorditivi di persona come appaiono nelle foto.

Tuttavia, il fascino di queste immagini accattivanti ha inavvertitamente alimentato la crescita del turismo in queste aree.

Tutti i luoghi catturati e ammirati più frequentemente sui social media condividono un tratto comune: la loro bellezza.

Queste cartoline virali hanno guadagnato fama per un motivo, in quanto sono davvero stupende e meritano il riconoscimento che ricevono. Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata a questi luoghi eccezionali.

Agrigento: la Valle dei Templi

Situata ad Agrigento, in Sicilia, la Valle dei Templi è un notevole parco archeologico. Il parco vanta un eccezionale livello di conservazione e ospita diversi importanti templi dorici di epoca ellenica.

La Valle corrisponde al nucleo originario della città di Agrigento, l’antica Akragas. Dal 2000 è stato dichiarato Parco Archeologico Regionale.

La bellezza della Valle dei Templi è uno spettacolo che non smette mai di affascinare, poiché rimane una scelta popolare per gli appassionati di fotografia.

Polignano a Mare

Situato nella città metropolitana di Bari in Puglia, Polignano a Mare è un pittoresco comune. Il centro storico della città è situato su una rupe rocciosa che offre una vista mozzafiato sul mare Adriatico e le sue acque azzurre.

È una destinazione popolare per le vacanze estive e anche per le fughe fuori stagione a cui si può facilmente accedere in treno o in aereo da Bari.

Lago Braies

Immerso nella Val di Braies, a 1.496 metri di altitudine, si trova il Lago di Braies, un pittoresco lago alpino situato a circa 97 chilometri da Bolzano.

Questa splendida location è diventata famosa dopo la sua apparizione nella popolare serie TV Un passo dal cielo.

Il Lago di Braies è un luogo amato dagli amanti della natura, dagli escursionisti e dai fotografi. Il suo paesaggio mozzafiato è particolarmente accattivante durante i mesi estivi quando è illuminato con colori vivaci durante il giorno.

Burano

L’isola di Burano è famosa per le sue vivaci dimore di pescatori e per i ristoranti informali, che servono deliziose prelibatezze a base di pesce della laguna.

Raggiungibile in barca da Venezia, presenta una serie di affascinanti attrazioni. Il Museo del Merletto mette in mostra l’evoluzione della lavorazione del merletto nella regione, e i negozi vendono articoli in pizzo, compresi abiti e lenzuola, insieme ai consueti biscotti al burro “bussolai buranei“. Riconoscerai senza dubbio le vivide case nella fotografia.

Duomo di Milano

Santa Maria Nascente è la patrona del Duomo di Milano, che detiene il primato di essere la chiesa più grande d’Italia.

Tuttavia, la Basilica di San Pietro, che si trova all’interno del territorio della Città del Vaticano, è più grande.

Il Duomo di Milano per superficie è il terzo più grande al mondo, mentre per volume si colloca al sesto posto.

Per i turisti, una visita alle terrazze del Duomo offre scorci pittoreschi e ampie opportunità per le foto. Inoltre, la Cattedrale ospita il Sacro Chiodo, uno dei chiodi utilizzati nella crocifissione di Gesù.

Cinque Terre

Le Cinque Terre sono uno dei luoghi catturati più di frequente, in particolare tra i visitatori di altri paesi.

Si tratta di pittoresche e antiche comunità di pescatori situate sulla costa ligure, che si estende da Riomaggiore a Monterosso, con i paesi di Manarola, Corniglia e Vernazza in mezzo.

Ogni villaggio vanta case vivaci e colorate e trattorie tradizionali che offrono deliziose prelibatezze di mare. Questi siti pittoreschi sono davvero accattivanti e meritano di essere catturati per i posteri.

Sassi di Matera

I Sassi di Matera sono costituiti da due rioni, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, costituiti da edifici e strutture architettoniche scavate nella roccia della Murgia materana.

Questi rioni sono stati abitati fin dalla preistoria e, insieme al rione Civita, costituiscono il centro storico di Matera. I colori e l’illuminazione di queste zone sono incantevoli. Hai avuto modo di esplorarli?

Il posto più fotografato al mondo: il Colosseo di Roma

Uno dei monumenti più frequentemente fotografati al mondo, non sorprende che il Colosseo sia un simbolo per eccellenza dell’Italia.

Originariamente chiamato Anfiteatro Flavio, questa struttura colossale si trova nel cuore di Roma ed è il più grande anfiteatro mai costruito.

A testimonianza della grandezza dell’antica Roma, il Colosseo non smette mai di stupire i visitatori con le sue dimensioni e la sua magnificenza.