Perchè Rocca di Papa si chiama così?

Rocca di Papa, perché si chiama così? Ecco spiegato il motivo di questo nome e la storia della città in breve.

Vi siete mai domandati da cosa derivi il nome di una determinata città? E’ interessante scoprire come un nome possa essere così importante e fondamentale per un luogo. Il nome di una città infatti, è molto importante e spesso all’interno di esso è nascosta la sua stessa storia.

Oggi, andiamo a scoprire in particolare la città di Rocca di Papa, un comune in provincia di Roma dalla storia antica e importante. Ma perché si chiama così? Ecco il significato del suo nome e la storia dalla sua nascita ai giorni nostri.

Rocca di Papa, la storia della città

Dove ad oggi sorge l’attuale Rocca di Papa, un tempo c’era l’antica Albalonga, che secondo la leggenda fu fondata da Ascanio, figlio di Enea, nel XII secolo a.C. Da qui poi ci fu la dinastia dei Re albani, fino ad arrivare a Numitore e Amulio.

Rea Silvia, vestale figlia di Numitore, sempre secondo la leggende, rimase incinta di Marte e da lei nacquero i gemelli Romolo e Remo, fondatori della futura Roma.

Sul Monte Albano, invece, era posta Cabum, una delle 30 città riunite nella Lega Latina, condividendone la stessa fine, e solo la rocca, “l’Arx aesulana” resistette fino al IV secolo d.C.

Dovremo aspettare fino al medioevo poi, per sentire ancora parlare di questa area, quando iniziò ad essere frequentata dai papi e ad intrecciare ad essi la sua storia. Ma da dove deriva il suo attuale nome?

Perché si chiama così?

In effetti, è proprio ai tempi del medioevo che la storia riprende a registrare avvenimenti in questa zona, e il nome, come la storia di Rocca di Papa, inizia ad intrecciarsi con i papi che si susseguono nel tempo.

E’ infatti il 1044 quando papa Benedetto IX, che fu espulso da Roma, si rifugia proprio qui nella Rocca, che ai tempi con il nome di “Castrum Montis Albani” si trova sotto il dominio dei Conti Tuscolani. In seguito poi, passa sotto il dominio dei Frangipane con il nome di “Roccam de Monte Cavo”, e solo poi nel 1145, durante il regno di papa Eugenio III passò alla Chiesa.

Ed è proprio in questo periodo storico che la città assume l’attuale nome di Rocca di Papa, ed infatti nei documenti del tempo, appare scritto “roccam quam vacant de Papa”. Negli anni successivi poi, la città seguì le lotte dei grandi casati e della chiesa, fino al 1191, quando poi la Chiesa assume il controllo assoluto di Rocca di Papa.

E’ quindi da qui che viene il suo nome, che ancora ad oggi persiste in questa bella città in provincia di Roma. Una città ricca di storia e di bellezze, molto amata dai romani ma anche dai tanti turisti.