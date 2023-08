Sai per quale motivo Roma è priva di Grattacieli? Non l’avresti mai detto

Sai per quale motivo la città di Roma è priva di grattacieli? Città di grandi dimensioni, ma priva di edifici così alti,ma perchè?

Nonostante Roma sia una grande città, una tra le più grandi d’Italia e tra le più famose in tutto il mondo, la Capitale ha un irrisorio numero di grattacieli. In realtà si dice che il territorio di Roma sia carente di questo tipo di edifici, anzi qualcuno ha detto che la Capitale ne è proprio priva. La verità è però un’altra.

I grattacieli sono conosciuti per essere degli edifici di una altezza non considerata normale e dunque delle costruzioni con tanti piani. Ci sono tante Metropoli, città che sono ricche di questo tipo di costruzioni. La prima in assoluto è sicuramente New York, seguita poi da Hong Kong.

Grattacieli a Roma, la Capitane ne è priva?

Sul territorio italiano ci sono diversi grattacieli, quello più alto è presente sul territorio di Milano, ovvero la torre UniCredit. Altri grattacieli sono presenti in altre città italiane come ad esempio a Genova, Torino, Napoli e Bologna.

Come avrete notato, non è stata menzionata la città di Roma e nonostante si tratti della capitale ci viene difficile pensare che sul territorio Romano non ci siano questo tipo di edifici.

Ma davvero Roma è quindi una città senza grattacieli? Sicuramente, nonostante si tratti di una città molto importante e della capitale d’Italia, non si può paragonare a città quali Londra, Hong Kong,New York o Dubai.

Non è corretto dire che la città di Roma è priva di grattacieli, visto che comunque qualcuno è possibile trovarlo, ovviamente non nel centro città.

Ma quali sono questi grattacieli presenti sul territorio Romano?

Il primo è la torre Eurosky, alta 155 metri comprensiva di guglia. Successivamente, citiamo la torre Europarco alta circa 120 metri.

Entrambe le torri si trovano in uno dei Quartieri principali della città di Roma ovvero Eur a Roma Sud. Questa è conosciuta proprio per essere una delle zone di Roma dove ci sono i maggior numero di edifici che hanno una altezza superiore a quella dei semplici palazzi che si trovano poi sparsi per tutta la città.

In altri quartieri della capitale ci sono anche altre costruzioni di varia altezza, ma non parliamo di grattacieli. C’è ad esempio il Gazometro che si trova nel quartiere Ostiense ed è un edificio alto all’incirca 92 m.

Si tratta di un edificio conosciuto anche come gasometro e luxometro e si trova nel quartiere Ostiense di Roma. È il megazometro più grande d’Europa ed è stato costruito tra il 1935 e il 19367 dalla società genovese Ansaldo. Questo edificio sorge su una superficie di circa 12 ettari che comprende una vasta area che circoscrive proprio questa struttura Metallica del Gazometro.

Ed ancora presente la torre radio di Monte Mario alta 146 metri è la torre Telecom alta 178 m. Trattasi della costruzione del centro di trasmissione, la più antica postazione di diffusione di segnale radiotelevisivo d’Italia.

È attiva dal 2 dicembre del 1937 ed è operativa esattamente dal 22 luglio 1939. Si trova in via Alberto Cadiolo, nel quartiere Trionfale, sulla collina di Monte Mario.

La spiegazione

Ciò che ci si chiede è il motivo per cui nel centro della città non sono presenti dei grattacieli. Il motivo in realtà non si sa, ciò che è certo è che nel centro della capitale c’è la Basilica di San Pietro che con tutta la cupola copre 136,57 m di altezza.

Per tanto tempo si è ipotizzato che nessun altro edificio a Roma avesse potuto superare quello della Basilica di San Pietro, secondo alcuni accordi stabiliti dal Vaticano, dai patti lateranensi.

Tuttavia questa notizia è stata smentita e non sembra esserci un fondamento di verità. E’ pur vero però che durante la costruzione della moschea di Roma, venne imposto un vincolo ovvero proprio quello della altezza.

Roma è sicuramente una città ricca di arte e di edifici, palazzi e costruzioni ma anche monumenti conosciuti in tutto il mondo. Potremmo in qualche modo giustificare il fatto che sul territorio non ci siano grattacieli, con la volontà di conservare e tutelare al massimo il paesaggio della città, visto il valore storico ed anche culturale propria della città eterna.