Sembra Londra ma siamo nel cuore di questa città italiana, tutti vogliono andarci

Sembra Londra, invece ci troviamo nel cuore della città di Roma. Ecco quell’angolo londinese che tutti vogliono vedere.

Sapete che nella Capitale, la città più amata e più visitata di sempre, c’è un angolo british che tutti non vedono l’ora di visitare?

Ebbene si, sembra proprio di trovarsi a Londra, invece ci troviamo proprio a Roma, nel cuore della Capitale ed è un posto davvero magnifico.

E voi, avete mai sentito parlare di questo posto davvero bellissimo?

Nella capitale, ovvero la città di Roma che è sicuramente una tra le più amate e le più conosciute al mondo è presente un vero e proprio angolo British.

Nel momento in cui si va in questo luogo davvero molto interessante, ci si sente come a Londra, ma in realtà ci troviamo sempre sul territorio Romano.

Sembra Londra, invece ci troviamo nella Capitale

Insomma, si può rimanere a Roma e pensare di essere in Inghilterra. Questo luogo davvero sorprendente viene chiamato, infatti Piccola Londra ed è un angolo di Roma particolarmente colorato e sorprendente.

Si passa sostanzialmente dalla architettura romana, allo stampo inglese in un attimo. In realtà però, questo angolo British non è poi così tanto conosciuto e addirittura al giorno d’oggi esistono alcuni romani che non ne conoscono conoscono l’ esistenza.

Tuttavia conoscere e ammirare questa strada colorata di stampo British ne vale veramente la pena.

Ma da quando esiste questo angolo inglese nella capitale? In realtà questo angolo British ha origini molto lontane e tutto è iniziato esattamente nel 1909, nel momento in cui venne eletto sindaco della capitale un italo-inglese, ovvero Ernesto Nathan.

Il quartiere British a pochi passi dal centro cittadino

Fu proprio lui che volle portare a Roma alcune caratteristiche dell’Inghilterra e approvò un piano regolatore che infatti impediva che venisse superata una determinata metratura per la costruzione degli edifici, ovvero i 24 metri di altezza.

Questo piano regolatore prevedeva anche che le villette non dovessero superare il secondo piano e dovevano necessariamente avere dei cancelletti in ferro.

Il progetto venne realizzato dall’architetto Quadrio Pirani, ma nonostante i lavori furono iniziati finirono poi nel giro di poco tempo e di conseguenza questo stile di costruzione tipicamente londinese, rimase ancorato a questa strada che ancora oggi conserva questo stile inglese.

Insomma, si tratta di una vera e propria strada o meglio Oasi lontana dal traffico cittadino dove fortunatamente ci si può isolare e soprattutto è particolarmente amata da chi ama l’Inghilterra e dallo stile londinese.

Roma ha davvero tanti posti sorprendenti, tutti da scoprire e questa strada chiamata la piccola Londra sicuramente ne è una rappresentazione.

Dove si trova?

Ma siete curiosi di sapere dove si trova effettivamente questa strada? La direzione è quella del quartiere Flaminio a Roma è nello specifico si tratta della strada che si trova tra viale della Vignola e via Flaminia.

La via è quella Bernardo Celentano ed è sostanzialmente un viale pedonale dove si possono ammirare classici sanpietrini che, come sappiamo, sono una delle particolarità di questa pavimentazione Romana che ha origini molto lontane.

Questo angolo British è sicuramente stato negli anni visitato dai turisti ma anche da coloro che amano fare delle foto e dei selfie piuttosto particolari.

Questo viale presenta quindi tutta una serie di Villette costruite secondo le regole sopra indicate e dalla facciata colorata.

Davanti alla porta d’ingresso di queste villette c’è anche uno spazio con un’area delimitata dai cancelletti in ferro e portoni in legno.

Insomma, sembra proprio di essere a Londra dove le villette e le abitazioni sono sostanzialmente costruite in questo modo.

Se vi capita quindi di andare a Roma e volete visitare questo angolo British non ne rimarrete delusi. Inoltre, in questo vicolo troverete anche tanta serenità e tanta pace.

Infatti, si tratta di un angolo davvero paradisiaco che regala ai suoi visitatori delle emozioni e delle sensazioni davvero inspiegabili.

E tu, eri a conoscenza di questo bellissimo angolo londinese nella capitale, a pochi passi dal centro cittadino?