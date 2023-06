Si conferma come il Museo italiano più visitato dai turisti: il primato è tutto suo

Il Museo italiano più visitato dai turisti? Si trova proprio in Italia e in una delle città più amate al mondo.

L’Italia è spesso considerata un vasto museo a cielo aperto, che attira milioni di turisti da tutto il mondo.

Ogni museo del paese, che sia grandioso come gli Uffizi o modesto come un piccolo museo dedicato alla vita contadina, merita una visita per chi ha una mente curiosa.

Mentre ogni museo merita attenzione, alcuni sono più visitati di altri. Nella guida alla cultura europea di Viaggi in Europa vengono evidenziati i musei più significativi d’Italia, culminando in un elenco dei 30 musei più visitati dell’anno precedente.

Musei Vaticani

Le collezioni d’arte vaticane sono ospitate in un vasto complesso museale che comprende donazioni di varia provenienza, oltre ad ambienti all’interno del Vaticano come le Tombe dei Papi e la Cappella Sistina.

Questo complesso è una città nella città e ci vogliono circa 24 ore per esplorare tutti i Musei Vaticani nella loro interezza.

Per accogliere i visitatori, l’ente offre anche servizi di ristorazione. Il numero di persone che visitano ogni anno è compreso tra 4,5 e 5 milioni.

Non sorprende che questo museo italiano sia amato da milioni di persone, con l’incredibile cifra di 4.391.000 visitatori all’anno. È difficile immaginare di sentirsi diversamente.

Museo degli Uffizi

Il Museo degli Uffizi spicca tra i musei più rinomati d’Italia, ospitando le creazioni mozzafiato dei grandi artisti del Rinascimento.

È qui che puoi ammirare le magnifiche opere di Leonardo Da Vinci, le splendide tele di Caravaggio e i radiosi dipinti fiamminghi.

La fragranza della Firenze medicea permea l’aria e i visitatori possono accedere facilmente al museo senza lunghe file, in cambio dell’abbondanza di bellezza che li attende.

Pompei e gli scavi archeologici

Pompei è la città incantata e pietrificata, silenziosa osservatrice dell’apocalisse e di un tempo lontano.

Ogni anno, 3,9 milioni di visitatori percorrono le strade, le case e le botteghe delle antiche rovine emerse dalle ceneri del Vesuvio.

Varcati i cancelli, i turisti vengono accolti in un museo a cielo aperto davvero unico nel suo genere. Insieme ad Ercolano, Pompei può essere considerata una meraviglia unica.

Galleria dell’Accademia a Firenze

All’interno dei confini di questo museo si trova il più grande deposito di sculture realizzate da Michelangelo, tra cui il famoso capolavoro “David“.

In particolare, questo museo è visitato ogni anno da 1,7 milioni di persone affascinate. Lo spirito di Michelangelo rimane vivo all’interno di queste mura, con il suo potere duraturo che viene percepito da tutti coloro che visitano.

Oltre alle sue collezioni primarie, la Galleria fiorentina presenta molte altre sezioni degne di nota.

Tra questi la più vasta e significativa raccolta di opere pittoriche a fondo oro, nonché il Museo degli Strumenti Musicali. Quest’ultimo espone numerosi reperti della collezione storica del Conservatorio Luigi Cherubini.

Entrando si può apprezzare, tra l’altro, un’ampia pinacoteca che mette in mostra opere realizzate dai più rinomati artisti veneziani.

Alcuni di questi artisti includono Jacopo e Domenico Tintoretto, Tiziano Vecellio, Francesco Bassano, Paolo Veronese, Giambattista Zelotti, Jacopo Palma il Giovane, Andrea Vicentino e Antonio Vassilacchi.

Castel Sant’Angelo

La tenuta tiberiana, o Mausoleo di Adriano, è stata per molti secoli dimora papale e penitenziario.

Oggi è un museo che racconta le storie del Medioevo e del regno dei papi. Castel Sant’Angelo è situato sulla riva destra del Tevere, di fronte al pons Aelius e nelle immediate vicinanze del Vaticano, tra i quartieri Borgo e Prati.

La struttura è inoltre collegata allo Stato del Vaticano attraverso un corridoio fortificato detto “passetto”. Ogni anno, 1.197.000 turisti visitano questo sito storico.

Reggia di Caserta

L’orgoglio di Caserta, in Italia, viene spesso definita la “Piccola Versailles d’Italia“. Fu proprietà dei Borboni e per breve tempo dei Murat.

In termini di volume, è considerata la dimora reale più estesa al mondo ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1997.

Rientrano in questa designazione anche il complesso di San Leucio e l’acquedotto Vanvitelliano. Ogni anno, circa 845.000 visitatori accorrono per vedere la Reggia.

Museo Archeologico del Colosseo, il museo italiano più visitato dai turisti

Con oltre 7,5 milioni di visitatori all’anno, il Parco Museo Archeologico del Colosseo a Roma supera la fama mondiale persino dei Musei Vaticani.

In realtà, queste due istituzioni spesso competono per il primo posto, il manto della leadership si sposta dall’una all’altra nel tempo.

Il fascino dell’Antica Roma è una sensazione quasi palpabile che può essere provata da tutti coloro che vivono l’imponenza del suo maestoso teatro.

È una risposta fisica ed emotiva che è allo stesso tempo vibrante e coinvolgente.

Il fascino di fare una piacevole passeggiata attraverso la stessa arena dove un tempo ruggivano feroci leoni e coraggiosi gladiatori impegnati in combattimento è semplicemente irresistibile.

Questa splendida e grandiosa arena è stata oggetto di conversazione per migliaia di anni.