Sono queste le tracce medievali nel cuore della Capitale, luoghi incantevoli

Quando pensiamo a Roma subito la mente corre veloce alle rovine archeologiche di epoca romana, in realtà ci sono tantissime tracce medievali nella Capitale che meritano di essere visitate. Vi siete mai chiesti come si presentava agli occhi di un pellegrino la Città Eterna nel Medioevo?

Alla scoperta delle tracce della Roma medievale: i tesori della Capitale

Durante i secoli che vanno dalla caduta dell’Impero Romano all’inizio dell’epoca moderna, quello che sono passati alla storia come i secoli bui del Medioevo, Roma in realtà era una città più viva e ricca che mai. I pontefici commissionavano quotidianamente opere d’arte e sontuosi palazzi, mentre prosperavano le botteghe artigiane. Artisti provenienti da ogni angolo d’Italia e d’Europa si trasferivano nella Capitale.

La Città Eterna era la più importante meta di pellegrinaggio in Europa e si presentava come un luogo di culto, ma anche come un luogo di potere, quello della Chiesa e del Papa, l’unico vero sovrano. Oggi vi portiamo alla scoperta di 5 castelli che sono le più importanti tracce medievali nel cuore della Capitale. Siete curiosi di sapere di quali si tratta?

Castel Sant’Angelo

Il più importante e famoso castello di Roma è senza dubbio Castel Sant’Angelo. Costruito come mausoleo dell’imperatore Adriano, in epoca medievale fu ampliato, circondato da possenti mura e tramutato in fortezza. Il nome di questa famosa attrazione deriva da una visione avuta da Papa Gregorio I dell’Arcangelo Michele durante una processione per scongiurare una terribile pestilenza.

Tracce medievali nella Capitale: il Castello della Magliana

Non è difficile trovare tracce medievali nel cuore della Capitale. Un esempio è il Castello della Magliana, costruito in epoca medievale come fortezza fu successivamente abbandonato e poi recuperato e riconvertito in luogo di villeggiatura di campagna dei pontefici. Oggi ospita l’amministrazione dell’Ospedale San Giovanni Battista.

Castello della Cecchignola

A sud di Roma, invece, c’è il bellissimo Castello della Cecchignola. Riconoscibile per la sua alta torre, questo maniero nel corso dei secoli medievali è stato dimora di diverse famiglie nobili romane. Oggi si possono notare non soltanto tracce medievali, ma anche di altre epoche dovute alle ristrutturazioni successive che hanno interessato il castello.

Al suo interno ci sono una biblioteca e la sede dell’Università dei Marmorari romani.

Castello di Tor Crescenza

Nell’XI secolo c’era solo la torre di avvistamento, mentre tutti gli altri edifici furono costruiti in epoche successive. L’aspetto attuale deriva dagli ultimi ampliamenti avvenuti nel Rinascimento. Oltre ad essere la location di svariati film, è anche sede di ricevimenti come le famose nozze tra Totti e Ilary Blasi.

Castello Farnese

Anche se oggi è conosciuto come Castello Farnese, nel corso dei secoli è stato di proprietà di diverse famiglie nobili romane tra cui gli Orsini, i Borbone e i Savoia. Oggi questo castello medievale viene usato per feste private e ricevimenti ed è di proprietà della famiglia Ferraioli.