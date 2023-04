Corriamo a Passoscuro, domenica 30 aprile 2023 la gara podistica: ecco dove, a che ora e percorso

Domenica 30 Aprile 2023 tornano le gare podistiche sul Litorale Romano, con lo svolgimento dell’evento sportivo “Corriamo a Passoscuro”. La gara podistica prenderà piede nel territorio balneare laziale, presenta all’interno del Comune di Fiumicino. Le danze, per i corridori, si apriranno alle ore 9.30 di mattina. Ad aspettare gli atleti, come mostra la mappa di gara, un percorso lungo 10 km e che metterà alla prova le capacità atletiche di tutti i partecipanti.

Domenica la gara “Corriamo a Passoscuro”

Si partirà da piazza Domenica Santarelli e da lì si girerà l’intero quartiere con il percorso di gara. L’iscrizione, per ogni atleta che vorrà parteciparvi, sarà di 15 euro e sarà possibile effettuarla fino alla giornata di domani, ovvero giovedì 27 aprile 2023. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva “ASD Bravetta Runners”. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione sportiva, si potrà contattare gli organizzatori via email (bravettarunners@libero.it) o attraverso telefono (Marco: 342.3444764). Inoltre, i regolamenti più approfonditi sarà possibile trovarli sulla pagina Facebook dell’Associazione Sportiva.

Le regole di gara

Le premiazioni avverranno al termine della gara, com’è logico che sia, con premi che andranno ai primi 3 atleti Assoluti, i primi 3 di Categoria e le prime 10 società classificate. Parte del ricavato della manifestazione, sarà poi devoluto a un’associazione di nome AMACA, che si occupa di accoglienza e inclusione. Viene promesso dagli organizzatori, come compare anche nella locandina, un ricco ristoro finale. Ai primi 300 iscritti alla manifestazione, verrà dato anche un pacco gara. L’evento è organizzato in collaborazione con l’ASD Atletica Villa Guglielmi e Cat Sport. La manifestazione, come sottolineano gli organizzatori, è alla prima manifestazione sul territorio di Passoscuro. La gara podistica, come premesso nel programma, comprenderà un percorso da 5 km e uno da 10 km, questo per atleti più esperti nella maratona. Tutti gli atleti, come menziona il volantino, dovranno essere già alle ore 8 presso piazza Domenico Santarelli per la prese delle presenze.