Elezioni comunali Fiumicino: chi sono i consiglieri più votati

Elezioni Comunali a Fiumicino, segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i quattro candidati a Sindaco, nel capoluogo pontino c’è attesa per capire come sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale sia per ciò che riguarda la maggioranza che l’opposizione. Ad incidere saranno sia i voti ottenuti dai singoli aspiranti consiglieri che chiaramente lo schieramento vincitore. Vediamo allora come saranno ripartiti i seggi tra i partiti e le liste in corsa a queste elezioni Comunali.

Comunali Fiumicino 2023, quali sono i candidati consiglieri comunali più votati

La legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute.

Chi sono i consiglieri più votati alle Amministrative di Fiumicino

In aggiornamento

Come sarà il nuovo Consiglio Comunale

Una volta concluse le operazioni di spoglio e ripartiti i seggi sarà delineata la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Fiumicino. Tuttavia, se nessuno dei candidati a Sindaco avrà ottenuto il 50%+1 dei voti sarà necessario attendere il ballottaggio anche per capire chi siederà nel prossimo Consiglio Comunale dato che la possibile composizione varierà in funzione del Primo Cittadino eletto.

In aggiornamento

Risultati elezioni Fiumicino 2023, affluenza, chi ha vinto

A queste Amministrative ad Aprilia hanno votato ND elettori su un totale di ND aventi diritto. La sfida è stata tra quattro candidati a Sindaco: Mario Baccini (centrodestra), Ezio Di Genesio Pagliuca (centrosinistra), Walter Costanza (M5S) e Claudio Cutolo (Fiumicino Libera).

In aggiornamento