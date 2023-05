Elezioni Fiumicino, vince il centrodestra: Baccini è il nuovo sindaco

Mario Baccini vince le elezioni amministrative al primo turno ed è il nuovo Sindaco di Fiumicino. Così come a Pomezia, anche a Fiumicino il centrodestra centra il risultato senza dover ricorrere al ballottaggio: Baccini, che ha raggiunto il 57% delle preferenze (risultato non ufficiale) è ormai il nuovo Primo Cittadino. Sbaragliato il suo avversario Ezio Di Genesio Pagliuca. I risultati sono stati accolti sulle note di “We are the Champions” dei Queen nel comitato elettorale, tra applausi e canti di gioia.

“Il nostro amore per Fiumicino ha vinto”, sono state le prime parole del neosindaco ai cittadini. Mario Baccini, poco prima delle 22, ha cominciato a festeggiare la vittoria, sventolando la maglietta blu “Baccini sindaco” e lanciandola ai suoi fedelissimi. Appena si sono consolidati i dati interni ufficiosi sul vantaggio in oltre 50 sezioni su 59, sono scattati applausi, cori, brindisi uniti a lacrime di commozione nella sala gremita di simpatizzanti e sostenitori. “È un momento di grande commozione ed intensità per tutti noi – ha detto Baccini – Ringrazio la mia famiglia e tutti gli elettori. È stata una campagna lunga, intensa, dove abbiamo fatto prevalere il nostro programma per una Fiumicino che si candida ad essere una delle città più importanti d’Italia. Sento la responsabilità ma non ha vinto solo una persona ma tutte le liste civiche, i partiti,i candidati”.

Le congratulazioni dell’avversario

“Congratulazioni a Mario Baccini, ora faremo un’opposizione leale ma senza sconti”. Queste le parole del candidato del centrosinistra, Ezio di Genesio Pagliuca. “A lui il compito di guidare una Città che ha in piedi i nostri tanti progetti. Vigileremo su ogni azione, ogni atto, ogni proposta per fare in modo che quanto fatto nei dieci anni in cui abbiamo amministrato il Comune non venga reso vano. Saremo all’opposizione proponendo i valori e le idee in cui crediamo. Ci conforta, tuttavia, il fatto che negli ultimi 20 anni non si era registrato un dato così buono del centrosinistra neanche quando abbiamo vinto. Ora sappiamo che questi siamo noi, liberi da chi salta da una parte all’altra a seconda della convenienza. Da qui ripartiremo per costruire il futuro di una coalizione che ha dimostrato lealtà e trasparenza”.

“Voglio ringraziare le candidate e i candidati delle liste che mi hanno sostenuto – conude-, i comitati spontanei, i giovani, le volontarie e i volontari: è stata una bellissima avventura di cui sapremo fare tesoro”.