Fiumicino, annega a Coccia di Morto e viene trascinato dalla corrente: la vittima è Mauro Piccinelli

È Mauro Piccinelli, 56enne tassista romano, l’uomo recuperato ieri ormai senza vita a Fiumicino. Il suo corpo è stato visto tra le onde all’altezza di Coccia di Morto, nella spiaggia libera riservata ai naturisti, di fronte a via del Pesce Luna..

L’uomo indossava un costume da bagno e galleggiava a poca distanza dalla barriera di scogli. A vedere il cadavere un gruppo di surfisti e alcuni naturisti. Immediatamente è stato dato l’allarme, contattando la Capitaneria di Porto di Fiumicino. Ma nel frattempo, a causa della corrente, il corpo dell’uomo è stato trascinato verso riva, in direzione Focene.

I soccorsi

All’arrivo della Guardia Costiera, l’uomo era riverso sulla battigia. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’annegamento è dovuto probabilmente a un malore sopraggiunto in acqua, ma per stabilire le esatte cause del decesso è stato disposto l’esame autoptico. Quel tratto di spiaggia non è presidiato dagli assistenti bagnanti, quindi un’eventuale richiesta di aiuto da parte del 56enne non sarebbe potuta essere stata vista.

Sul posto sono poi arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Fiumicino, che hanno ritrovato lo zaino con gli effetti personali della vittima e le chiavi del taxi, parcheggiato poco distante.