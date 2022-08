Ostia, ha un malore in acqua, ma non ci sono i bagnini: morto un uomo (FOTO E VIDEO)

Tragedia – più che annunciata – in mare questa sera verso le 19:00 a Ostia, dove un uomo di circa 60 anni che stava facendo il bagno nelle acque antistanti la spiaggia Senape, nella riviera di Ponente, improvvisamente si è trovato in difficoltà, forse a causa di un malore.

L’uomo è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato fino a riva. Lì poco dopo dopo sono arrivati i soccorsi. Inizialmente sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma, viste le gravissime condizioni dell’uomo, si è resa necessaria la presenza di un’eliambulanza.

L’elicottero è atterrato sulla spiaggia, ma, nonostante l’intervento dei medici, che hanno tentato l’impossibile per salvare la vita all’uomo, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’elicottero è quindi ripartito. La salma dell’uomo è invece rimasta sul posto, in attesa dell’arrivo del medico legale.

Leggi anche: Ostia, cercasi disperatamente bagnini: spiagge libere ancora senza servizio di salvamento (VIDEO)

Ostia senza bagnini nelle spiagge libere: la denuncia da mesi

Da mesi, ormai, i cittadini denunciano la mancanza di bagnini nei tratti di spiaggia di competenza del Comune. Malgrado le promesse, ancora, a stagione ormai quasi finita, non ci sono gli assistenti bagnanti. E solo qualche giorno fa sono stati posizionati i cestini per i rifiuti. Ci si chiedeva cosa si stesse aspettando per procedere. Adesso c’è stata la disgrazia. Una vita umana che peserà su chi non ha provveduto. Ma i giochi della politica a volte sono “più importanti” delle vite degli altri…

Foto e video di Eugenio Landi eTiziana Romanelli