Fiumicino, arriva il nuovo negozio Ikea nel Centro Commerciale Leonardo: ecco quando

Fiumicino. Ci sono delle novità in città che riguardano lo shopping per la casa e gli ambienti domestici. Stiamo parlando dell’imminente apertura di un nuovo punto Ikea in un luogo ben conosciuto dalla comunità e che ospiterà tutti gli accessori per la cura e l’abbellimento dei vostri ambienti.

Apertura negozio Ikea a Fiumicino

Il Centro Commerciale Leonardo, gestito e commercializzato da Savills annuncia oggi di aver siglato un accordo commerciale con IKEA Italia per l’apertura di un nuovo spazio proprio al suo interno. Il taglio del nastro inaugurale, a seconda dei tempi di realizzazione, avverrà presumibilmente nella seconda metà del 2022, e l’apertura fa parte del piano di rinnovamento da tempo avviato dal Leonardo. “L’accordo con un’azienda di grande prestigio come IKEA Italia è una grande soddisfazione e corona un’operazione di équipe a cui Urbe Retail e Savills hanno lavorato senza sosta”. Così si esprime il direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, Gianpiero Campoli.

Nuova veste per il Centro Commerciale Leonardo

Il Centro è da tempo impegnato in molteplici iniziative di rinnovamento, oltre che per il rilancio economico e sociale di tutto il territorio circostante. Recentemente, è stato completato l’importante restyling delle aree interne che ha ridefinito le modalità di shopping, intrattenimento e interazione secondo un modello di aggregazione urbana che riflette le nuove esigenze dei visitatori. Non resta che farci una capatina.