Fiumicino, grave incidente in Via della Scafa, strada chiusa: ciclista in condizioni critiche

Terribile incidente oggi pomeriggio in Via della Scafa in direzione Fiumicino, all’altezza del km 1 a Fiumicino (RM). La strada risulta provvisoriamente chiusa. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un automobilista ed un ciclista, provocando il ferimento grave di quest’ultimo. Al momento il traffico è deviato lungo percorsi alternativi con indicazioni in loco.

Grave incidente in Via della Scafa: la situazione del traffico

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Al momento code si registrano in Via dell’Aeroporto in entrambe le direzioni. Il tratto chiuso è esattamente all’altezza tra l’incrocio di Via della Scafa e l’Aeroporto di Fiumicino.

🔴❗ #Roma #Incidente – SS296 Della Scafa ⛔ Tratto CHIUSO tra Incrocio Via della Scafa e Aeroporto di Fiumicino > Aeroporto Di Fiumicino 🚗🚙🚚 Code in Via dell' Aeroporto Di Fiumicino <->#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 25, 2022

Nel weekend investito un altro ciclista

Tre giorni fa un altro ciclista era rimasto ferito gravemente dopo essere stato investito sulla via Aurelia, all’altezza di Malagrotta, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare. Per l’uomo è stato necessario il trasportato tramite eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli dove è giunto in codice rosso.

Foto di repertorio