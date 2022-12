Fiumicino, arrivano i famosi presepi di San Gregorio Armeno

Nei pressi del Parco Commerciale “Da Vinci”, arriveranno a Fiumicino i famosi presepi campani di San Gregorio Armeno. Lo faranno attraverso i mercatini che vendono i noti ornamenti legati alla nascita del Gesù Bambino, che hanno caratterizzato il famoso quartiere all’interno del centro storico di Napoli. Infatti, fino all’8 gennaio 2023, ci sarà l’occasione di vedere i famosi artigiani, in un’occasione speciale, all’interno del territorio fiumicinese per vendere le proprie opere.

I presepi di San Gregorio Armeno a Fiumicino

I presepi sarebbero già arrivati al Parco Da Vinci, dove rimarranno fino a dopo il giorno della Befana. Gli stand con i famosi presepi napoletani, verranno esposti negli spazi del parcheggio del Centro Commerciale “Da Vinci”, che si affaccia sull’Autostrada Roma-Fiumicino. Nell’esperienza di promozione di questi ornamenti, sono arrivati direttamente da Napoli gli artigiani delle storiche famiglie che si occupano proprio della costruzione del presepe napoletano.

Tutte le famiglie che hanno reso grande questa tradizione in Italia e nel mondo, hanno risposto affermativo all’invito fatto dalla cittadina in provincia di Roma. Tra i personaggi classici del Presepe e le novità legate all’attualità politica, dello spettacolo e dello sport, saranno presenti i Fratelli Capuano della Bottega Capuano, la Cosmos delle Sorelle D’Alessandro, la bottega D’Auria e De Rosa, Piezzo, Maddaloni, Limatola, Buonincontro, Sciu’scià, Pardo e Antonella Cucarano.

Per osservare e comprare i noti presepi di Napoli, basterà parcheggiare la macchina al Parco Commerciale Da Vinci, per poi recarsi presso la zona allestita per i mercatini di San Gregorio Armeni. I maestri promettono una spettacolo per tutti i visitatori, che per una giornata speciale sentiranno l’aria della nota zona del Centro Storico napoletano. Nel Santo Presepe di San Gregorio Armeni, non solo i personaggi che fanno parte della storia della Natività, ma anche quelle che vengono definite le star-system: ovvero quei personaggi che si sono distinti nella scena televisiva, la politica o addirittura il mondo sportivo.