Fiumicino, auto finisce dentro un canale d’irrigazione: guidatore incolume

Brutto incidente nel territorio di Fiumicino, questa mattina all’alba. Un uomo, a bordo della sua macchina, per dinamiche ancora da chiarire è finito all’interno di un canale d’irrigazione, situato a pochi passi dalla foce del fiume Tevere. Pur incolume dall’incidente, per estrarlo dal veicolo è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aiutato il guidatore del veicolo a uscire fuori, sulle sue gambe, dalla propria automobile caduta nel fossato.

L’auto caduta nel canale d’irrigazione di Fiumicino

Secondo le prime ricostruzioni, impreziosite anche dalla testimonianza del guidatore, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 6.00 del mattino. Il punto dove la macchina sarebbe caduta nel canale d’irrigazione, si troverebbe all’interno del quartiere di Isola Sacra e a pochi passi dalla foce del fiume Tevere. Infatti, l’uomo sarebbe caduto con la propria automobile nel fossato presente all’incrocio tra via Costalunga e via Passo della Sentinella.

Per chi conosce quel tratto di strada, abitando nella zona dell’Isola Sacra, ricorderà come quel punto sia abbastanza stretto per il transito delle automobili. Forse, anche influenzato dal buio e l’efficienza di una buona illuminazione pubblica, l’uomo erroneamente dev’essere caduto all’interno del fossato per un’ingenuità o semplicemente perché non aveva visto lo strapiombo. Incedente che fortunatamente ha avuto solo ripercussioni sull’automobile e non sulla sua condizione fisica.

Per compiere il salvataggio dell’uomo incastrato nella propria macchina, su via Costalunga sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti dalla squadra di Ostia Lido. Qui, dopo aver apert con pazienza l’automobile del signore, lo hanno estratto e riportato sulla terra ferma in attesa del controllo dei sanitari. Giunti sul posto i paramedici del 188, gli stessi sanitari hanno trovato il guidatore in un discreto stato di salute e hanno escluso conseguenze serie per via del goffo incidente. Nuovamente, in quel punto di Fiumicino viene sottolineata una mancanza di sicurezza stradale per le auto locali che circolano in quella zona.