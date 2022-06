Fiumicino, continuano i furti al duty free: denunciate tre persone in un colpo

Purtroppo furti e abusivismo stanno colpendo sempre di più la Capitale. E Fiumicino non ne rimane fuori. Neanche due settimane fa era arrivata la segnalazione che, in meno di 48 ore, i Carabinieri hanno denunciato 4 persone per tentato furto e sanzionati 3 autisti NCC abusivi. Oggi, la storia si ripete.

Leggi anche: Fiumicino, furti al duty free e abusivismo selvaggio allo scalo: oltre 6.000 euro di multe

Furti al duty free di Fiumicino

In tre distinti interventi presso il duty free situato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato 3 viaggiatori, che hanno tentato di superare le casse senza pagare. Ignari di essere controllati, hanno pensato bene di prendere alcuna merce dagli scaffali e di infilarla, scrupolosamente, all’interno dei loro bagagli a mano.

Il loro furto però non è andato a buon fine. Il vigilante si è accorto subito dei movimenti sospetti e ha allarmato i militari che sono arrivati immediatamente. I tre sono stati trovati con diversi prodotti di profumeria nelle borse del valore di diverse centinaia di euro. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma li hanno denunciati per tentato furto.