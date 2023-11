Fiumicino: lite condominiale degenera, 47enne dà fuoco allo zerbino del vicino

Lite condominiale a Fiumicino, dà fuoco allo zerbino dopo la discussione col vicino, intervengono i Carabinieri.

Serata movimentata quella di ieri, lunedì 27 novembre 2023, a Fiumicino teatro di un’accesa discussione tra vicini di casa per non meglio precisati motivi. Due i protagonisti della vicenda, uno dei quali che ha pensato bene di dar fuoco allo zerbino del dirimpettaio per far “valere le proprie ragioni”. Considerando il degenerare della situazione gli altri condomini hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Lite condominiale a Fiumicino in Via della Muratella

ll tutto è successo all’interno di uno stabile situato in via della Muratella, nel territorio del Comune del litorale romano. A un certo punto uno dei due litiganti, in evidente stato di alterazione, come detto ha incendiato lo zerbino posto alla porta d’ingresso dell’abitazione del vicino spingendo i condomini a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo un residente ha spento il principio di incendio con un estintore impedendo che le fiamme potessero propagarsi; dopodiché ha indicato l’autore del gesto ai Carabinieri (giunti della Stazione di Fiumicino, ndr) che sono intervenuti sul posto.ù

Straniero sottoposto a TSO

I militari hanno quindi identificato l’uomo: si tratta un 47enne straniero che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. L’uomo è stato poi affidato al personale del 118 che lo ha sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale “Grassi” di Ostia.

