Fiumicino, rapinatore seriale era diventato il terrore dei cittadini: arrestato

I cittadini di Isola Sacra, frazione di Fiumicino, hanno vissuto nel terrore di restare vittime di un rapinatore seriale che aveva preso di mira la zona. Armato di cacciavite terrorizzava i residenti minacciandoli di morte se non gli avessero consegnato denaro e gioielli in loro possesso. La paura ormai diffusa è terminata con l’arresto da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Roma del malvivente.

Le urla delle vittime di una rapina hanno fatto intervenire la Finanza

Sono state le urla delle vittime finite nel mirino del rapinatore a richiamare l’attenzione di una pattuglia delle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino che si trovavano a passare per monitorare il territorio. Raggiunti i malcapitati i finanzieri hanno raccolto le testimonianze e soprattutto la descrizione dell’uomo che aveva appena messo a segno l’ennesimo colpo. Un identikit sufficiente alle Fiamme oro per avviare ricerche in zona finchè non sono riusciti a individuare il rapinatore, trovato in possesso con arnesi da scasso, ma anche con la refurtiva appena sottratta.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo aver messo a segno l’ennesima rapina

Arrestato il delinquente, identificato come un peruviano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato immediatamente ristretto nella casa circondariale di Civitavecchia con l’accusa di rapina aggravata, violazione di domicilio, violenza privata aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il malvivente resta a disposizione dell’autorità giudiziaria

Il malvivente resta a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per l’udienza di convalida, anche se il procedimento resta nella fase di indagini preliminari e, in attesa di sentenza definitiva, vale la presunzione di non colpevolezza.

L’operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza rientra tra le attività volte al controllo del territorio a tutela dei cittadini e contro ogni forma di illecito, così come disposto dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale della Capitale.