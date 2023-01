Fiumicino, scuole chiuse a Maccarese, Focene e Fregene: ecco quali e perchè

A causa dei lavori idrici di Acea Ato 2 le scuole di Fiumicino resteranno chiuse nella giornata di oggi 18 gennaio 2023. La mancanza d’acqua nei plessi scolastici ha indotto il sindaco Esterino Montino a lasciare a casa gli studenti di alcune degli istituti che si trovano sul territorio comunale. Si tratta delle scuole di Focene, Maccarese e Fregene, mentre le altre svolgeranno il consueto orario scolastico.

Quali sono gli istituti scolastici che resteranno chiusi

Nello specifico i plessi scolastici interessati dal provvedimento del primo cittadino sono: il Nido d’infanzia comunale Isola che non c’è, viale di Campo Salino 998 Maccarese; il Nido d’infanzia Piccoli Passi di Fregene; la Scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno di Fregene; la Scuola dell’infanzia comunale Scatola Magicadi Focene; l’IC Fregene-Passoscuro di Fregene; l’IC Maccarese di Maccarese; la Scuola media statale San Giorgio di Maccarese; l’Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese; l’Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci, sede distaccata, di Maccarese; l’IIS PAolo Baffi succursale viale di Porto 205, di Fregene e l’I.C. Cristoforo Colombo di Focene.

La comunicazione sui social

La comunicazione è avvenuta tramite i canali social del Comune di Fiumicino nella giornata di ieri: “Domani rimarranno chiuse le seguenti scuole a causa di un intervento di Acea Ato 2 sul sistema idrico potabile. Tutte le altre scuole resteranno aperte”. Un annuncio utile ad avvertire per tempo le famiglie interessate. Una decisione che coincide con le condizioni meteorologiche avverse e l’allerta meteo con rischio idrogeologico annunciata per la giornata di oggi dalla Protezione civile. Nonostante tutto, però, si tratta di una chiusura obbligata dal fatto che a scuola i ragazzi non avrebbero potuto usufruire dell’acqua a causa dei lavori in corso. Si tratta, perciò di una decisione che esula dal meteo. Già domani, invece, le scuole interessate dalla chiusura dovrebbero riprendere normalmente le attività.