Fregene diventa set cinematografico: al via le riprese del film ‘Miss Fallaci’ (FOTO)

Fregene diventa set cinematografico. Sono iniziate oggi le riprese del film sulla vita di Oriana Fallaci. Una pellicola che ripercorre la vita della nota giornalista di origine toscana, tra vita privata ed esperienze professionali. E la nota località turistica di Fiumicino ha accolto con entusiasmo l’allestimento del set cinematografico che ha un’ambientazione anni ’50. In tanti sono rimasti incantati di fronte ad auto d’epoca che sono state viste passare sul lungomare di ponente dove dovrebbero aver luogo le riprese.

Chi sarà l’interprete della miniserie

A dare il volto alla nota giornalista dovrebbe essere l’attrice siciliana Miriam Leone per una miniserie targata Minerva Picture. La storia di ‘Miss Fallaci’, questo è il titolo della serie tv, dovrebbe essere incentrata sulle interviste della giornalista a star di Hollywood. La trama del film è tratta dai racconti della Fallaci, oltre che da alcuni libri della giornalista, tra i quali: I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra ed è incentrato, in particolare sugli anni 1956 e 1959. Il suo lavoro all’epoca ne ‘L’Europeo’ è incentrato soprattutto su interviste che riguardano il mondo del cinema, per lei non c’è possibilità di occuparsi di altri argomenti. E tra le tante interviste programmate c’è anche quella a Marilyn Monroe.

L’incontro con la nota attrice, però, non avverrà mai, ma il viaggio nella città del cinema le offre la possibilità di sviluppare altri argomenti, nello specifico affronterà le contraddizioni che sono proprie di Hollywood.

Quanti sono gli episodi della serie tv

Sono otto gli episodi previsti per questa miniserie, ma non si tratta della prima volta che la storia della fallaci dà vita a un film. Già nel 2015 fu prodotta l’Oriana, interpretata da Vittoria Puccini. Un lavoro nel quale l’attenzione fu incentrata sulla carriera della professionista.

Le riprese a Fregene hanno preso il via nella giornata di ieri ed è stata emanata una ordinanza dirigenziale per disciplinare il traffico nell’area interessata dalle riprese. È vietato il transito ai pedoni nel tratto compreso tra il marciapiede sul Lungomare di Ponente dal civico 2 al civico numero 10 lato hotel, per i giorni 6, 19, 25 febbraio e 9 marzo. (foto prese da Fiumicino Informa)