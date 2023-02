Buongiorno mamma 2, quando va in onda la seconda puntata: trama episodi

Grande ritorno sulle reti Mediaset per la serie Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Dopo la prima puntata andata in onda mercoledì 15 febbraio fan e telespettatori della serie sono già in trepidante attesa per il prossimo appuntamento. Già, ma quando ci sarà? E soprattutto: cosa vedremo nei nuovi episodi?

Cosa è successo nella prima puntata della serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Nella nuova stagione della serie tornano Guido Borghi (Raoul Bova) e Anna (Maria Chiara Giannetta) con la loro famiglia fuori dal comune e con nuovi intriganti misteri per emozionarci ancora. La produzione ha deciso per questo secondo capitolo di girare in tutto sei puntate: al centro della trama sempre loro, i componenti della famiglia Borghi, una famiglia davvero speciale, con una mamma altrettanto speciale. Anche nella nuova stagione, dove passato e presente torneranno a mescolararsi insieme, non mancheranno sfide e difficoltà, oltre che chiaramente a qualche momento più leggero. Inoltre la linea mistery cui ormai siamo abituati ci porterà a svelare nuovi inquietanti segreti e nuove verità che probabilmente non immaginavamo. Nel primo appuntamento ad ogni modo la famiglia Borghi e’ alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna subiscono un improvviso peggioramento.

Quando va in onda la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2

La seconda puntata della fiction andrà in onda venerdì 17 febbraio sempre in prima serata su Canale 5 dopo Striscia la Notizia. Nella seconda puntata, secondo le anticipazioni, vedremo Anna che torna al giorno in cui otto anni prima era entrata in coma. E’ stata aggredita? Un’immagine continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse apparteneva a Maurizia? Il giallo si infittisce e le emozioni non mancheranno. Ricordiamo che nel cast, oltre a Bova e Giannetta, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione. E quindi Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, ma anche Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, e Stella Egitto. Con loro anche nuovi talentuosi attori come Luca Angeletti, Alessandro Cosentini, Nicoletta Di Bisceglie,Thomas Santu e Kelum Giordano. Senza dimenticarci, sempre per i personaggi già noti, Marco Valerio Bartocci, Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari.

