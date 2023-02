Dove è stato girato Buongiorno mamma 2? Location e anticipazioni

Buongiorno mamma è la fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5, arrivata quest’anno alla sua seconda stagione. È la storia di una mamma e moglie che all’improvviso si trova in coma lasciando in balia di loro stessi il marito e i quattro figli. Una vicenda che si ispira alla storia di Angela Moroni, nel quale i protagonisti sono Bova e Maria Chiara Giannetta.

Qual è la location della fiction

Anche per questa seconda stagione la location è il lago di Bracciano dove sorge villa della Rosa, la casa nella quale si consumano le vicende della famiglia colpita dalla tragedia. Una storia all’insegna di sentimenti forti: paura, angoscia nella quale la casa assume un ruolo fondamentale: quello di un rifugio nel quale trovare un po’ di pace e anche di felicità. Non solo Bracciano, le riprese sono state fatte anche a Formello.

Il ritorno della fiction da stasera su Canale 5

Dopo il successo della prima stagione è stato annunciato il ritorno della serie televisiva in onda da stasera 15 febbraio in prima serata. Sono sei gli appuntamenti previsti nei quali vedremo un racconto che si sviluppa tra passato e presente per tornare anche sull’incidente che ha costretto la mamma della fiction, Maria Chiara Giannetta, in coma. Ma Anna, la protagonista, dopo otto anni nei quali ha sentito tutto ciò che le succedeva intorno, si risveglierà dal coma, non senza colpi di scena e conseguenze sulla vita del marito e dei quattro figli. Ed è sull’incidente e sulle cause dello stesso che nascerà la curiosità e sul quale si soffermerà il racconto. Fino ad arrivare alla verità.

Una fiction che vuole mettere a nudo le difficoltà di recuperare dopo un lungo periodo di coma, la voglia di vivere e il desiderio di recuperare per riprendere in mano la propria vita e ricominciare a viverla con forza e determinazione.