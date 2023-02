Buongiorno mamma 2, anticipazioni prima puntata: trama episodi, Anna si risveglia dal coma?

Il momento tanto atteso è quasi finito e i fan, dopo mesi e mesi, possono tirare un sospiro di sollievo: questa sera andrà in onda, su Canale 5, la prima e imperdibile puntata di Buongiorno mamma 2, la serie tv di successo con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che torna con la seconda stagione. Ma cosa succederà? Dove eravamo rimasti? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa era successo nell’ultima puntata di Buongiorno mamma

Prima di capire cosa succederà stasera, facciamo un passo indietro. Nell’ultima puntata della prima stagione Guido era in difficoltà con i figli per il legame con Miriam. Ma non solo. Era minacciato anche da Colaprico, che aveva tutti gli elementi in mano per incolparlo della morte di Maurizia. Ma proprio lei sarà un personaggio fondamentale, anche nella seconda stagione.

Anna si risveglia dal coma

A quanto pare nella seconda stagione Anna si risveglierà dal coma. “Vi ricordate di me? Sono Anna, una mamma speciale, otto anni fa sono crollata nel sonno. Forse in quel sonno mi ci ha spinto qualcuno. Ora è arrivato il momento di proteggervi” – dice la protagonista nel promo. Anna, quindi, ritornerà e la famiglia Borghi dovrà fare i conti con nuovi gialli e segreti.

Anticipazioni prima puntata stasera

Nella prima puntata di stasera vedremo la famiglia Borghi alle prese con la gravidanza di Sole. Le condizioni di Anna, invece, peggiorano e Guido chiede aiuto a Lucrezia, sua suocera. Nuotando Guido trova un orecchino, lo dona a Sole, mentre Jacopo è sempre più attratto da Agata. Lei, però, ha conosciuto Mauro, un ragazzo misterioso che sembra avere avuto un legame con Maurizia. Jacopo, quindi, vuole trasferirsi ad Amsterdam, vuole frequentare una scuola musicale. Improvvisamente, però, a Sole si rompono le acque, mentre Anna ha un crisi ed entrambe, madre e figlia, vengono ricoverate nello stesso ospedale.

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 17 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5. Tra gialli da risolvere e misteri.