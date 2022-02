Governo vuole vendere Ita, il Paese non avrà più una compagnia aerea. Montino: ''Scandaloso''

Fiumicino. Una notizia di non poco conto che non ha mancato di gettare il comune, la Capitale e l’Italia tutta in preda ad un certo sconforto. Ita, la compagnia aerea di bandiera dell’Italia, posseduta al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze sarà venduta. Il nostro Paese potrebbe uscire così definitivamente dal business del traffico e trasporto aereo civile.

Le amare parole del Sindaco di Fiumicino

“Come volevasi dimostrare, Ita sarà venduta: lo hanno confermato oggi il premier Draghi e il ministro dell’Economia Franco”. Queste sono state le parole del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, con le quali ha esordito nel suo recente comunicato. Poi, con una certa veemenza ha aggiunto subito dopo: ”L’unica cosa fatta è stata distribuire posti di potere e mandare sul lastrico intere famiglie di lavoratrici e lavoratori. Lo trovo scandaloso”. A quanto pare, le parole di sconforto del Sindaco sono rese ancor più amare dal fatto che una certa previsione, l’anno scorso, era già stata fatta.

Una fine già prevista

“Era il 10 aprile del 2021 quando – ricorda il sindaco -, davanti alle prime notizie su una possibile asta del marchio di Alitalia, delle trattative sugli slot, del drastico ridimensionamento della flotta e del personale, avvisavo che quella strategia avrebbe portato all’inevitabile uscita dell’Italia dal comparto dell’aviazione civile”. Un altro tassello importante dell’economia italiana viene a mancare, dunque. Se si considera, poi, che l’Italia è uno tra i Paesi più visitati d’Europa, allora le perdite per potrebbero essere esagerate. Infine, ha tuonato Montino: ”Qualcuno abbia il senso civico e si assuma la responsabilità morale di spiegare in che direzione si pensa di portare lo sviluppo economico dell’Italia nei prossimi 20 anni”.