Incidente a Fiumicino, carambola tra 3 auto: uomo resta incastrato tra le lamiere

Momenti di paura questa mattina a Fiumicino a causa di un terribile incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto tre vetture e a seguito del violento impatto, una persona è rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto. Sono attualmente in corso i rilievi per determinare le cause dell’incidente.

Leggi anche: Incidente sulla Pontina, sperona un’auto e fugge: ‘Cerchiamo testimoni’

Incidente a Fiumicino: cosa è successo

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno 12 in via Castel Campanile, all’altezza del civico 581. Qui per cause in corso di accertamento, tre veicoli si sono scontrati violentemente. Nell’impatto, come anticipato, un guidatore era incastrato tra le lamiere della sua vettura.

I soccorsi

Giunti sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri, lo hanno rapidamente estricato dall’auto e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Dopo averlo liberato dalle lamiere i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le altre due macchine coinvolte. Sul lungo dell’incidente era presente anche la Polizia locale che si sta occupando della gestione del traffico veicolare.