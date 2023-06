La fortuna bacia Fiumicino: centrato un 5 da quasi 200mila euro al SuperEnalotto

La fortuna premia il litorale romano e nello specifico la città di Fiumicino. Qui infatti ieri sera è stato centrato un “5” ricco, anzi ricchissimo: quasi 200mila euro vinti da un fortunato vincitore o da più vincitori, ancora non è dato saperlo).

Per la precisione la schedina vincente è stata giocata in un Bar Tabacchi a Maccarese. Nel concorso di martedì 27 giugno 2023 risulta essere il premio più alto distribuito considerando che non è stato centrato nessun “6”. Da segnalare tuttavia tre “4 stella” da 55.881 euro ciascuno.

Centrato il “5” al SuperEnalotto a Fiumicino

Ma dove è stata giocata la schedina fortunata? Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agipronews, che si occupa di giochi e concorsi a premi, il “5” – che ha portato nelle tasche del vincitore esattamente 198.196,21 euro – è frutto di una giocata avvenuta presso il Bar Breccia situata nella via omonima al civico 2, con una schedina Quick Pick.

Ciò significa che la vittoria, in realtà, è stata doppiamente frutto della casualità considerando che per questa tipologia di schedine è il terminale a decidere i numeri scegliendo casualmente la combinazione (il numero di combinazioni di gioco varia invece a seconda del taglio richiesto: maggiore il costo di giocata, maggiore il numero di combinazioni generate, ndr).

Le ultime vittorie al SuperEnalotto

Come detto non c’è stato nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto con il Jackpot che sale così a 18,8 milioni di euro. L’ultimo “6”, che ha fruttato 42,4 milioni di euro, era stato centrato, lo ricordiamo, il 10 giugno scorso a Teramo: la giocata vincente era avvenuta in una tabaccheria in via Statale ma i titolari non erano riusciti a risalire, almeno non nell’immediato, a chi potesse essere il fortunato vincitore.

