Ladri nella casa di Riz Ortolani ad Aranova: rubati i premi del compositore

Storie di furti nell’entroterra di Roma. Oggi parliamo di un colpo gravoso nella casa di Riz Ortolani, noto direttore d’orchestra e compositore italiano, scomparso il 23 gennaio 2014 nella Capitale. Dalla denuncia pubblica fatta dalla figlia, dei ladri si sarebbero inseriti nella sua casa di Aranova, frazione cittadina all’interno del comune di Fiumicino. Un colpo probabilmente studiato da tempo dai malviventi, che nell’azione hanno portato via tutti i riconoscimenti ricevuti in vita dall’artista.

Ladri nella casa di Riz Ortolani ad Aranova: portati via i premi

I ladri non si sono fermati nemmeno davanti alla casa di una persona che non c’è più. Non una persona qualunque, ma Riz Ortolani, all’anagrafe Riziero Ortolani, storico maestro d’orchestra e compositore italiano. Tanti i film che aveva seguito, arrivando anche alla nomination per il Premio Oscar nel 1964 per la canzone More, che faceva da colonna sonora al film-documentario “Mondo Cane” dei registi Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara e Franco Prosperi.

I ladri si sono addentrati dentro la residenza del musicista, situata nella frazione di Aranova a Fiumicino. Qui i delinquenti hanno fatto una totale razzia dei premi dell’artista, come racconta anche sua figlia: “I ladri – scrive in un post su Facebook – hanno portato via premi in argento ricevuti, nel corso della sua carriera, dal famoso compositore. Si tratta di oggetti molto importanti per la famiglia, premi, piatti e medaglie con incisioni e dediche personali sia a lui che a mia madre Katyna Ranieri”.

Ancora una volta, si arriva a raccontare una Roma, e anche una sua provincia, in balia dell’azione dei ladri. Entrano ormai a tutte le ore del giorno, in metodi che ormai dimostrano abbastanza bene come studino attentamente le proprie vittime e soprattutto le loro case, nell’intenzione di intrufolarcisi dentro per fare un ricco bottino di cose preziose, soldi e magari oggetti elettronici di grande valore.